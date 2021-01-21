شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤجل بيانات وظائف الربع/3 لإجراء تحليل شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن المملكة أرجأت إصدار بيانات الوظائف للربع الثالث من 2020، قائلة إنها تحتاج مزيدا من الوقت لإجراء تحليل شامل للأرقام في ظل جائحة كوفيد-19.

عزت الهيئة على موقعها الإلكتروني قرار التأخير إلى الرغبة في التأكد من أن البيانات التي جُمعت من 33 ألف أسرة خلال فترة القيود المرتبطة بكوفيد-19 تستوفي معاييرها.

كانت الهيئة قد أجلت إصدار بيانات الربع الثالث في ديسمبر كانون الأول أيضا.

وقالت في بيان إنه تقرر تمديد فترة مراجعة البيانات ومدى صلاحيتها من أجل إجراء تحليل شامل للأرقام.

أفادت بيانات حكومية في نوفمبر تشرين الثاني أن الاقتصاد السعودي انكمش 4.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو انكماش أقل من المسجل في الربع الثاني عندما كان الاقتصاد يئن تحت وطأة إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.