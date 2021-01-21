رئيس الوزراء العراقى يجرى تغييرات فى صفوف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي سلسلة تغييرات في صفوف الأجهزة الأمنية والاستخبارية على خلفية الهجوم الانتحارى الذي وقع في ساحة الطيران وسط بغداد .

ذكرت ذلك قناة "الحرة - العراق" الأمريكية، مساء اليوم / الخميس/، مشيرة إلى أن التغييرات شملت "مفاصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولة" من دون الكشف عن تفاصيلها.

بدورها أشارت مصادر إعلامية إلى أن التغييرات شملت إقالة مدير استخبارات قيادة عمليات بغداد اللواء باسل العامرى.



وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية في وقت سابق أن مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية في مقر قيادة عمليات بغداد، لكن من دون الكشف عن أية تفاصيل.

وقتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين وسط بغداد، في اعتداء أوقع أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.