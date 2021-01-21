شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدين الهجومين الإرهابيين ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت تونس، بأشد العبارات، الهجومين الإرهابيين الغادرين اللذين استهدفا، منطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.