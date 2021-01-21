شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: متفائلون بعلاقة ممتازة مع أمريكا تحت إدارة بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، فى تصريحات لقناة العربية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وأضاف وزير الخارجية السعودى: على النظام الإيرانى أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه.

وفى وقت سابق شجب وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان اليوم الخميس، "التدخلات الإيرانية" فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اجتماع مع نظيره الروسى سيرجى لافروف.