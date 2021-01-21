الصحة العراقية: 70% ممن تلقوا العلاج نتيجة التفجير الانتحاري غادروا المستشفى

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحة العراقية في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه أن هذا العمل الإرهابي أدى حتى الآن إلى سقوط 32 قتيلا وإصابة أكثر من 110 جرحى.

وتابعت الصحة العراقية قائلة "70% ممن تلقوا العلاج اللازم، غادروا المستشفى".

© Photo / iraq health minstry ضحايا حادث تفجير بغداد

وفي السياق ذاته، قدم وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، التعزي لضحايا العمل الإرهابي في بغداد، وثمن موقف الدول الشقيقة والصديقة في إدانة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية العراقي "جريمة أخرى تضاف لسجل الإرهاب، تلك التي أودت بحياة العشرات من الشهداء وتسبّبت بجرح أعدادٍ أخرى من المواطنين العراقيين".

وتابع قائلا "ندين العملية الإرهابية التي وقعت في بغداد اليوم الخميس، ونؤكد أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة السبل لمحاربة فلول الإرهاب وهي عازمةٌ على مواصلة إستكمال الحرب ضد جماعاته. كما نعرب عن شكرنا للتضامن الدولي مع الشعب العراقي، في هذا اليوم الحزين".

© Photo / Iraq health minstry ضحايا حادث تفجير بغداد

وأتم بقوله "نترحم على أرواح الشهداء الذين قضوا وندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان، وللجرحى بالشفاء العاجل".

واستهدف تفجيران انتحاريان مزدوجان سوقا شعبية في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والتي غالبا ما تشهد ازدحاما شديدا.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي، في تصريح متلفز إن الانفجار الأول وقع قرب سينما غرناطة بعد قيام الإرهابي بالصراخ ونداء المواطنين لمساعدته على أنه مريض.

وأضاف أن هذا الانفجار "أعقبه انفجار ثان وقع بعد وصول القوات الأمنية إلى مكان الانفجار الأول، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".