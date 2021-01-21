عمره 82 عاما... إصابة أكبر أسير فلسطيني في سجون إسرائيل بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، "بإصابة الأسير المسن اللواء فؤاد الشوبكي (82 عاماً) بفيروس كوفيد 19".

وقالت الهيئة في بيان إن الشوبكي "أصيب بالفيروس بعد مخالطته لسجان كان يقود ما تسمى عربة البوسطة، لنقله لأحد المشافي الإسرائيلية لإجراء عملية في عينيه".

ولفتت الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية قامت بنقل الشوبكي لقسم الحجر بسجن "آيالا" الإسرائيلي.

وأضافت أنها "تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة ومصير الأسير الشوبكي، لاسيما أنه يعاني من وضع صحي صعب للغاية".

وأوضحت أن الشوبكي يشتكي من "سرطان البروستات ومن عدة أمراض في القلب والمعدة والعيون، وبحاجة ماسة لعناية طبية لحالته".

والأسير الشوبكي أو ما يلقب شيخ الأسرى، الذي كان مقربا من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، هو أكبر المعتقلين سناً القابعين داخل السجون الإسرائيلية.

والشوبكي من قطاع غزة ويحمل رتبة لواء من السلطة الفلسطينية، واعتقل عام 2006، وحكم عليه بالسجن 17 عاما، لاتهامه من قبل إسرائيل بمحاولة تهريب سفينة محملة بالأسلحة، كان من المفترض أن تصل إلى قطاع غزة.

ويقول نادي الأسير (غير حكومي) الفلسطيني إن عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجون إسرائيل بلغ 290، من بين أكثر من 4 آلاف أسير.

وأمس الأربعاء، تلقى 287 أسيرا في سجن "نفحة" اللقاح ضد عدوى فيروس "كورونا"، بعدما شرعت إسرائيل في تطعيم الأسرى والسجناء.