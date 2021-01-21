شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تؤكد دعمها لانتخابات وطنية بليبيا نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند دعم بلاده لإجراء انتخابات ليبية نهاية العام الجارى، وناقش نورلاند، الخميس، فى اجتماع افتراضى مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الدعم الأمريكي واستعدادات إجراء انتخابات وطنية بالبلاد فى 24 ديسمبر2021، وفقا لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، وجدد السفير التأكيد على الشراكة الأمريكية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ حيث تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

جاءت تصريحات السفير الأمريكى بعد يوم من أداء الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اليمين الدستورية، بحسب شبكة " العين الإخبارية"، ورحب بالتقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن التوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، والتي سيتم طرحها على الملتقى للتصويت، وقال نورلاند: "نحن واثقون من أنّ هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي - شرقا وغربا وجنوبا - لتحسين حياتهم من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة من شأنها توفير حكم أفضل والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة".

ونجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الإثنين، في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف، والثلاثاء اتفق أعضاء اللجنة الدستورية على إجراء استفتاء حول مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.

واتفق المشاركون على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بـ"قانون الاستفتاء المتوافق عليه".

وتوافق الاجتماع على استكمال المناقشات في الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.

وتقرر تقديم تقرير بنتائج أعمال اللجنة الدستورية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.