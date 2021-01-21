شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال تونسى يضرب عن الطعام داخل السجن ..اعرف مطالبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل رجل الأعمال التونسى محمد الفقيه المسجون منذ 3 سنوات ونصف في إطار ما عرف بحملة الشاهد لمكافحة الفساد، منذ أيام فى إضراب جوع بالسجن تنديدا بتواصل تأخير جلسة محاكمته وعدم السماح له بالدفاع عن نفسه، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك التونسية.

وقال فيصل الجدلاوي محامي الدفاع، وفق الإذاعة التونسية، إن كل الأشخاص الذين تم إيقافهم في سنة 2017، في إطار قضايا فساد مالي تمت محاكمتهم وغادروا السجن إلا موكله الذي لم يتم تحديد جلسة محاكمة له للدفاع عن نفسه، متابعا ''نحن لا نطلب الإفراج عنه مخالفة للقانون أو الحكم بعدم سماع الدعوى بل كل ما نطلبه هو تحديد جلسة محاكمة''.

والمعنى بالأمر متهم فى قضايا فساد مالي وغسيل أموال وجرائم صرفية وجمركية، حسب ما أفاد به محاميه.