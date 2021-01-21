شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: شبهات حول استيراد أغذية فاسدة.. و"التجارة" ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الرئيس المدير العام للديوان التونسى للتجارة إلياس بن عامر وجود شبهات فساد متعلقة باستيراد كميات هامة من القهوة والأرز الفاسدة من بلد المنشأ مؤكدا أن نسبة كبيرة من هذه المواد تبللت وأصابتها حشرة السوس وهى فى طريقها إلى تونس وفق تصريحه، وفق"موازييك" التونسية.

وكان رئيس لجنة الفلاحة فى البرلمان معز بلحاج رحومة قد أكّد فى تصريح لموزاييك اثناء زيارة فجئية الى مخازن ديوان التجارة برادس، اليوم الخميس، وجود شبهات فساد فى استيراد كميات هامة من الأرز والقهوة والحليب فاسدة من بلد المنشأ ومتضررة بانتشار حشرة السوس فيها فيما كميات الحليب تجاوزت موعد استهلاكها.

وأعلنت عضو لجنة الفلاحة حياة عمرى أنها رفعت دعوى قضائية فى شبهات فساد باستيراد مواد غذائية فاسدة وأخرى على غير الصيغ المعمول بها تشمل وزير تجارة أسبق.