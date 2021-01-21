شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى والمبعوث الأممى يبحثان تحديات عملية السلام فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، تحديات عملية السلام في اليمن بعد الهجوم الإرهابي للمليشيات الحوثية على مطار عدن الدولي وترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأمريكية لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية اليمني ،خلال لقائهما اليوم /الخميس/ عبر الاتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية ، إن ما يعانيه اليمن اليوم من أزمة إنسانية هو نتيجة لتعنت المليشيات الحوثية التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى ست سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب والانخراط في السلام، مضيفا أن القرار الأمريكي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه المليشيات لخدمة السلام.

وأشار أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني وضمان التخفيف من اية آثار محتملة ، لافتاً إلى أنه تم تكليف فريق فني مصغر للتواصل مع الجانب الامريكي في هذا الشأن ، منوها بأن الحكومة اليمنية ستظل شريكاً فاعلاً في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

من جهته، أكد المبعوث الأممي لليمن دعمه لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الموارد المالية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية ، معربا عن ثقته بدعم المجتمع الدولي لتلك الجهود ، مشيرا إلى استمراره بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تقدم في المسار السياسي وصولا لتحقيق السلام المنشود.