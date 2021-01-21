شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى: الإرهاب الأعمى هدفه زعزعة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن ما جرى في بغداد اليوم يعد مؤشرا لحالة خطرة إذ يحاول الإرهاب الأعمى زعزعة الاستقرار واستهداف الأمن المجتمعي.

وقال الحلبوسي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس - " فجعنا اليوم بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء تفجيرين طالا منطقة مكتظة وسط بغداد، مؤكدا أن حفظ الأمن ودعم المؤسسات الأمنية مسؤولية الجميع، ولابد من اتخاذ جميع السبل الاستباقية لحماية أمن المواطن".