شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتجنب "هدر" جرعات لقاح كورونا بـ"خطة محكمة وقوائم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجنب الكويت، هدر جرعات لقاح كورونا عن طريق القوائم، حيث فعلت وزارة الصحة الكويتية خطة محكمة تجنبها الهدر - بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ووفقا للصحيفة، يواصل مركز الكويت للتطعيم فى أرض المعارض، استقبال الراغبين فى تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما كشفت مصادر صحية لصحيفة الراي أن "الأعداد التي يستقبلها المركز تضاعفت منذ الخميس الماضي مقارنة بالفترة السابقة التي بدأت رسمياً في 27 من ديسمبر الماضي، بعد افتتاح صالة إضافية لإعطاء الجرعة الثانية".

وفي سياق آخر، مشكلة الهدر التي تواجه بعض دول العالم التى تستخدم لقاح "فايزر" بسبب طبيعته التخزينية والإجراءات المطلوبة لتجهيز الجرعات، أكدت المصادر أنه «بناء على خطة محكمة فعّلتها وزارة الصحة منذ اليوم الأول لتدشين حملة التطعيم فإن هذه المشكلة غير موجودة في الكويت وحتى الآن لم تُهدر أي جرعة».

وأشارت المصادر، إلى «بعض ملامح الإجراءات الواردة في الخطة التي جنّبت أي هدر في جرعات اللقاح»، موضحة أن «الأعداد التي يستقبلها مركز التطعيم يومياً تكون معروفة ومحدّدة قبل الموعد المقرّر، وبناء عليها تتحدّد الجرعات التي يتم استخراجها من ثلاجات حفظ اللقاح تحت درجة 70 درجة مئوية قبل وقت مناسب».

وتتضمن الخطة تحديد 3 قوائم يومياً، الأولى لمن سيتلقون اللقاح، والثانية قائمة انتظار في حال تخلف بعض الأشخاص عن الحضور، فيما القائمة الثالثة وهي قائمة الاحتياط في حال تعذّر عدم استجابة مَن يتم الاتصال عليهم من قائمة الانتظار ليكون البديل فوراً من القائمة الأخيرة التي تحدّث يومياً وتضم أسماء تكون جاهزة لتلقي اللقاح في أي وقت متى استدعت الحاجة».