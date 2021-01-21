شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحكومة اللبنانية: تمديد الإغلاق الشامل حتى 8 فبراير لكبح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان تمديد حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد، حتى 8 فبراير المقبل، لوقف تفشي وباء كورونا.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية - في بيان لها اليوم - أن قرار تمديد فترة الإغلاق الشامل صدرت بشأنه موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وذلك بناء على توصية صادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وأوضحت أنه جرى استعراض الوقائع والبيانات المتعلقة بانتشار الوباء وضرورة رفع جاهزية القطاع الصحي لا سيما المستشفيات الخاصة، لمواكبة ارتفاع عدد الإصابات المتزايد بالفيروس واستكمال التجهيزات الجارية في المستشفيات الحكومية.

جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون يرأس ظهر اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بمشاركة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية لإعلان القرارات التفصيلية اللازمة في شأن حالة الإغلاق العام الشامل للبلاد.

وكان مجلس الدفاع اللبناني قد اتخذ في 11 يناير الجاري قرارا بإعلان حالة الطوارىء الصحية والإغلاق الشامل للبلاد مع منع التجول بصورة نهائية إلا في ضوء استثناءات ضيقة، خلال الفترة من 14 وحتى 25 يناير، لوقف التفشي الوبائي لفيروس كورونا وبعد امتلاء وحدات العناية المركزة والطوارىء بالمستشفيات بالمرضى المصابين بالفيروس.