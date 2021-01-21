شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد يهنئ بايدن بتوليه رئاسة الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي اليوم الخميس: "نتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة ودعم السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف محمد بن زايد على تويتر: "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء".

وأدي بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

ويعتبر بايدن صاحب الـ78 عاماً أكبر رئيس للولايات المتحدة بعد تنصيبه رسمياً خلال حفل في واشنطن.