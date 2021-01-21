شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان: لم تحصل "أى تحاويل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حاكم مصرف لبنان، إنه أجاب على أسئلة من المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري، مضيفا أنه لم تحصل "أي تحاويل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته"