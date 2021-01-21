شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان: لم تحصل "أى تحاويل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال حاكم مصرف لبنان، إنه أجاب على أسئلة من المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري، مضيفا أنه لم تحصل "أي تحاويل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته"
وأوضح البيان أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المدعي العام اللبناني أنه "جاهز دائما للإجابة عن أي أسئلة".
وكان قد قال مصدر قضائي كبير لرويترز اليوم الخميس، إن مدعي عام التمييز اللبناني استمع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم بناء على طلب سويسرا.