شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والمغرب تبحثان سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس،أن الجانبين تبادلا - خلال لقائهما بالعاصمة المغربية (الرباط) - وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأكد وزير الخارجية الإماراتي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات والمغرب والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين .

من جانبه،استعرض وزير الخارجية المغربي تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياته .