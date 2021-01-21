شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 3529 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف و529 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة؛ ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 267 ألفا و258 حالة، موضحة أن جميع الحالات الجديدة مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 766 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3 آلاف و901 حالة شفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 239 ألفا و322 حالة.