شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية البحرينية" تدين التفجير الانتحارى المزدوج فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة خارجية البحرين التفجير الانتحاري المزدوج؛ الذي وقع في "ساحة الطيران" بالعاصمة العراقية بغداد؛ وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والمصابين.

وأكدت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم /الخميس/ - تضامن المملكة مع العراق الشقيقة في حربها ضد الإرهاب، مجددة التأكيد على موقف البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى ضرورة التكاتف من أجل التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تستهدف حياة المدنيين الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت "الخارجية البحرينية" عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.