شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدين تفجيرات بغداد ويؤكد تضامن بلاده مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية، التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وقال الرئيس محمود عباس "أبومازن" - في تصريح أوردته وكالة انباء فلسطين (وفا) اليوم الخميس - " نتضامن مع العراق رئيسا وحكومة وشعباً جراء العمل الإرهابي البشع الذي استهدف الأبرياء العزل، نقدم تعازينا الحارة إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى".

واستهدفت 3عبوات ناسفة رتلا للتحالف الدولى لمحاربة داعش جنوب العراق.