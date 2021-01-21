شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدين تفجيرات بغداد ويؤكد تضامن بلاده مع العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدانت الرئاسة الفلسطينية، التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.
وقال الرئيس محمود عباس "أبومازن" - في تصريح أوردته وكالة انباء فلسطين (وفا) اليوم الخميس - " نتضامن مع العراق رئيسا وحكومة وشعباً جراء العمل الإرهابي البشع الذي استهدف الأبرياء العزل، نقدم تعازينا الحارة إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى".
واستهدفت 3عبوات ناسفة رتلا للتحالف الدولى لمحاربة داعش جنوب العراق.
وفى وقت سابق، أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 9 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى، فى محافظة نينوى شمالي العراق، وذكرت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على تسعة إرهابيين وذلك في مناطق متفرقة من مدينة الموصل بمحافظة نينوى".
وأشارت إلى أن "المقبوض عليهم عملوا بما يسمى (جيش دابق) والمعسكرات العامة وفرقة (نهاوند) و(عين جالوت)، فضلا عن عمل أحدهم فيما يسمى بالإعلام العسكري والملقب بأبو مريم".