شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر ورئيس الاستخبارات الإيطالية يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، مع وفد من الحكومة الإيطالية برئاسة رئيس الاستخبارات الإيطالية الجنرال جِنّارو ڤيكيوني، أوجه التعاون بين ليبيا وإيطاليا وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان أوردته "بوابة أفريقيا" الإخبارية، اليوم /الخميس/، أن ذلك جاء خلال لقائهما بليبيا، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطرفين لمحاربة هذه الآفات والحد منها.

وأثنى القائد العام للجيش الليبي خلال اللقاء على جهود الجمهورية الإيطالية التي تبذلها، للوقوف بجانب الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب وفي دعم استقراره سياسياً واقتصادياً.

ومن جانبه .. أكد الوفد الإيطالي على دعم إيطاليا الكامل لاستقرار ليبيا، ودعم العملية السياسية تمهيداً لإجراء انتخابات في نهاية هذا العام، والتأكيد على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 وتوحيد المؤسسات في ليبيا والجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة.