شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: عون يرأس اجتماع استثنائى للمجلس الأعلى للدفاع لبحث مستجدات الوضع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل لبنان اجتماع استثنائى للمجلس الأعلى للدفاع بلبنان برئاسة ميشال عون رئيس الجمهورية، وهو الاجتماع الذى دعا إليه الثلاثاء الماضى، يبحث الاجتماع فى مستجدات الوضع الصحى فى لبنان والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء هذه التطورات. وفق بيان صحفى عن قصر بعبدا.

وانعقد الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في 11 يناير الجارى، وجرى في ختامه إعلان حالة الطوارئ العامة الصحية وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي حتى 25 يناير الجاري، في سبيل كبح تفشي وباء كورونا.