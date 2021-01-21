شكرا لقرائتكم خبر عن مدعى عام التمييز اللبنانى يستمع لحاكم المصرف المركزى بناء على طلب سويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر قضائي كبير لرويترز اليوم الخميس، إن مدعي عام التمييز اللبناني استمع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم بناء على طلب سويسرا.

وقال المصدر إن سلامة قرر الإجابة على المزيد من الأسئلة للسلطات السويسرية بشكل مباشر بعد أن أتيح له الاختيار. ولم يرد سلامة حتى الآن على طلبات من رويترز للتعقيب.

وكان قد قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن "كل الادعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".