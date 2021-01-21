شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 111 ألفا و746 إصابة.

وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن 979 حالة قد تماثلت للشفاء ليبلغ عدد حالات الشفاء 89 ألفا و909 حالات، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1716 حالة.

وكانت قد قررت وزارة التعليم الليبية اليوم إيقاف الدراسة في جميع المراحل التعليمية بدءا من 23 يناير الحالي على أن تُستأنف 6 فبراير المقبل، وذكرت فى بيان لها بحسب " واس" أنها اتخذت هذا الإجراء من الإيقاف بسبب الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة الليبية من أجل مكافحة فيروس كورونا.