شكرا لقرائتكم خبر عن حصر جديد لضحايا للتفجيريين الانتحاريين فى بغداد: 28 قتيلا و73 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين الانتحاريين فى ساحة الطيران والباب الشرقي وسط العاصمة بغداد ، إلى 28 قتيلا و73 جريحا.

واستهدف انتحاريان اثنان سوقا مكتظة فى العاصمة العراقية بغداد، وقالت الشرطة العراقية ومصادر طبية اليوم، الخميس، إن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد.

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة رتلا للدعم اللوجستى للتحالف الدولى فى منطقة اليوسفية جنوب بغداد.