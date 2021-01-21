دميترييف: السعودية قد تصبح مركزا لتوريد لقاح "سبوتنيك V" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو-سبوتنيك. وقال دميترييف للصحفيين: نحن نناقش قضية توزيع "سبوتنيك V" في السعودية، فهي يمكن أن تصبح مركزا لوجستيا مهما للغاية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سواء بالنسبة لـ "سبوتنيك V" أو لدمجها مع"أسترازينيكا".

هذا ووافقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

من جانبه قال رئيس الصندوق كيريل دمترييف: "الإمارات العربية المتحدة هي أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في الشرق الأوسط. نحن نقدر التعاون مع المنظمين الإماراتيين ونرحب بالموافقة على لقاح "سبوتنيك V". يلتزم صندوق الاستثمار المباشر الروسي بمساعدة الإمارات في الحصول على اللقاح الروسي الآمن والفعال ضد فيروس كورونا. إن قرار إدراج "سبوتنيك V" في محفظة اللقاحات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة هو خطوة مهمة تساهم في حماية المواطنين من خلال واحد من أفضل اللقاحات في العالم".

يشار إلى أن "سبوتنيك V" هو أول لقاح مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19، وقد تم تطويره في مركز "غاماليا" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي (RDIF).

وقد أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح، فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يوما.

يذكر أنه بدأت عملية التطعيم ضد كوفيد- 19، في روسيا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.