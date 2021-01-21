"العروس الحامل" تثير ضجة في مصر وزوجها يخرج عن صمته... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وانتشرت صور وفيديوهات "العروس الحامل"، وهي ترتدي فستانا أبيض يظهر بطنها المنتفخة، وترقص بصحبة زوجها وسط أجواء من السعادة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة وانتقادات دفعت الزوج مجدي محمود للتوضيح، قائلا: إن "الاحتفال لم يكن بزواجهما وإنما لكشف جنس المولود بحضور بعض الأصدقاء والأقارب.

وأكد الزوج، عبر تدوينة على صفحته عبر موقع "فيسبوك"، على أن ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة، وأنهما متزوجان منذ سنتين، مضيفا أن "الشهرة حلوة ونفسنا نبقي مشاهير بس بالحاجة اللي بنعملها والمحتوي اللي بنقدمه، مش بقلت الأدب والخوض في الأعراض".

وأضاف: "دي حفلة بنعرف أصحابنا والناس اللي متابعنا فيها نوع الجنين.. يا جماعة أنتو ممكن تخربو بيوت وتخلو ناس تنتحر وتعقدو ناس في عيشتها، ربنا يهديكم، أي حد يشوف بوست من اللي بيتريقوا علينا يحط البوست دا في عينه شيرو البوست دا عشان الناس اللي مبتفهمش تفهم".

من جانبها قالت زوجته آية مجدي: "بيني وبين المتابعين علاقة حلوة وبحب اعرفهم تفاصيلي وعملت ايه، وحبيت أشاركهم فرحة معرفة نوع الجنين ولكن بطريقة مختلفة، ولكن فيه بعض فهموه الموضوع بطريقة خاطئة".