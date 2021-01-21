شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين فى هجوم انتحارى ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية اليوم الخميس، إن مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب 16 في سوق بوسط بغداد.

وقالت مصادر الشرطة إن عدد القتلى في الهجوم على سوق مزدحمة بساحة الطيران في بغداد قد يرتفع لأن بعض المصابين في حالة خطيرة.

وكانت قد أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة رتلا للدعم اللوجستى للتحالف الدولى فى منطقة اليوسفية جنوب بغداد.