شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض درجات الحرارة في السعودية وضباب في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أحوال الطقس على عدد من الدول الخليجية، حيث تنشط الرياح السطحية بالسعودية مع انخفاض درجات الحرارة و في الإمارات توقع المركز الوطني للإرصاد تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها.

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السعودية

توقع المركز السعودي للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس - نشاط للرياح السطحية تؤدي الى انعدام او شبه انعدام في الرؤية الافقية على مناطق( الرياض، الشرقية ، القصيم ، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك ، نجران ،عسير ،الباحة) مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة. كما يستمر انخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي على مناطق المملكة الشمالية.

الإمارت

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحيانا على بعض المناطق الداخلية ببعض مناطق الإمارات ومنها إمارة أبو ظبي.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون باردًا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق والرياح شمالية غربية من 20 إلى 25 عقدة وتصل من 28 إلى 33 عقدة أحيانًا، وحذرت إدارة الارصاد من رياح شديدة السرعة وامواج عالية، ودرجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.