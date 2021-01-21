شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 17 وفاة و 978 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة ، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4187 والإصابات إلى 317405 إصابات.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 497 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و210 حالات في محافظة إربد، منها 15 حالة في الرمثا، و80 حالة في محافظة البلقاء، و53 حالة في محافظة المفرق، و40 حالة في محافظة الزرقاء، و26 حالة في محافظة عجلون، و19 حالة في محافظة الكرك، و18 حالة في محافظة مأدبا، و13 حالة في محافظة جرش، و9 حالات في محافظة معان، و7 حالات في محافظة الطفيلة، و6 حالات في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 10110 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 40 حالة، فيما غادرت 30 حالة.