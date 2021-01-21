عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أزمة واتساب تتواصل.. تهديد جديد للتطبيق من أكبر أسواقه

الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365

دعت الحكومة الهندية تطبيق"واتساب" إلى التراجع عن التغييرات التي تنوي إدخالها على سياستها لتشارك البيانات.



وتحدثت الحكومة، عن المخاوف في البلاد بفعل هذه التبديلات المعلنة على صعيد الأمن الإلكتروني واحترام الخصوصية.

ومن شأن تحديث شروط الاستخدام عبر خدمة المراسلة السماح للمعلنين باستخدام "واتساب" للتواصل مع المستهلكين، كما أنه بمشاركة هذه البيانات مع شبكة "فيسبوك" المالكة للتطبيق ستتمكن من الاستعانة بها في تحسين إعلاناتها الموجهة.

وأثارت هذه الشروط الجديدة غضبا كبيرا لدى المستخدمين حول العالم، وهي دفعت كثيرا منهم خصوصا في الهند، أكبر سوق لـ"واتساب" مع 400 مليون مستخدم، إلى النزوح نحو تطبيقات منافسة أبرزها "سيجنال" و"تليجرام" بسبب المخاوف على الخصوصية.

وأعلنت "واتساب" يوم الجمعة، إرجاء دخول الشروط الجديدة حيز التنفيذ إلى 15 مايو/أيار بعدما كان ذلك مقررا في 8 فبراير/شباط المقبل، في خطوة أوضحت الشبكة التي تضم أكثر من ملياري مستخدم حول العالم إنها ترمي إلى الوقوف في وجه حملات التضليل بشأن القواعد الجديدة.

وقالت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية في رسالة موجهة إلى رئيس "واتساب" ويل كاثكارت "نظرا إلى ضخامة قاعدة البيانات، يعرض تقاطع هذه المعلومات الحساسة فئة كبيرة من المواطنين الهنود إلى مخاطر أمنية أكبر، ما يؤدي إلى تكوّن قاعدة بيانات ضخمة".

وأشار مسؤول في الوزارة في بيان إلى أن الحكومة "ذكّرت واتساب باحترام خصوصية بيانات المستخدمين الهنود وأمنها وطلبت منها سحب قواعدها الجديدة".

كذلك انتقدت نيودلهي ما اعتبرته تعاملا غير منصف من "واتساب" مع مستخدميها، إذ إنها أعفت أوروبا من قاعدة تعطّل القدرة على النفاذ إلى التطبيق في حال عدم الموافقة على القواعد الجديدة.