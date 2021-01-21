"أنصار الله" تتهم التحالف بتنفيذ غارات جوية على مناطق سيطرتها في 5 محافظات يمنية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن التحالف نفذ 8 غارات بطيران استطلاعي على محافظة الحديدة (غربي اليمن) محور اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة الشرعية والجماعة أواخر عام 2018م، تركزت على مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

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وأضاف أن مقاتلي الجماعة رصدوا تحليق 30 طائرة استطلاعية في أجواء مدينة الحديدة ومناطق كيلو 16 والفازة والجبلية والجاح، ومدينتي التحيتا والدريهمي، وسط وشرق وجنوب الحديدة.

وأشار إلى أن الغارات الجوية والتحليق ضمن 138 خرقا نفذها التحالف والقوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 22 خرقا منها بقصف صاروخي ومدفعي و79 خرقا بأعيرة نارية مختلفة.

في سياق القصف الجوي، ذكر تليفزيون "المسيرة" أن التحالف جدد استهداف محافظة حجّة شمال غربي اليمن، بـ 5 غارات توزعت على مدينة حرض ومديرية حيران شمال غربي حجّة، وذلك غداة تعرضهما إلى 4 غارات مماثلة.

وشن طيران التحالف 4 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، استهدفت منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف شرقي الجوف، في حين تعرضت محافظة البيضاء وسط اليمن، إلى ثلاث غارات طالت منطقة قيفة شمال غربي البيضاء.

وامتدت غارات التحالف إلى محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن، حيث نفذ التحالف غارتين على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، حسب "المسيرة".