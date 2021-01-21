شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التونسي: عناصر إرهابية تسعى لاستغلال الاحتجاجات لتنفيذ هجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي عن معلومات تفيد بتحرك عناصر إرهابية لاستغلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقال البرتاجي خلال جلسة برلمانية لمناقشة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، إن "المؤسسة الأمنية توفرت لديها معلومات عن تحرك عناصر إرهابية لاستغلال التحركات الليلية للقيام بعمليات إرهابية لضرب أمن واستقرار البلاد".

ولم يعط الوزير أي تفاصيل أخرى بشأن هوية الجماعة الإرهابية التي تنتمي لها هذه العناصر، فيما تحدث عن ضبط بعض العناصر التكفيرية مؤخرا، ومصادرة أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف حارقة كانت بحوزتها.

وفي سياق متصل، نفى البرتاجي استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة.

وتشهد عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي، ضمن تدابير مكافحة كورونا.

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص بتهمة الشغب خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي كافة الأطراف الشعبية والمدنية والحزبية في بلاده إلى "عدم الانجرار وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف وبث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة".