شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية الكويتية تؤجل طعون 5 دوائر إنتخابية إلى 31 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأت المحكمة الدستورية الكويتية، النظر في الطعون الانتخابية الـ20 في انتخابات مجلس الأمة والدعوة لها من الدائرة الأولى حتى الدائرة الرابعة إلى 31 الجاري لتقدم وزارة الداخلية النتائج العامة للمحكمة، كما حددت جلسة 1 فبراير لتقدم الداخلية نتائج الدائرة الخامسة.

وقررت المحكمة موافاتها من الجهات المختصة، بالنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة إلى جميع المرشحين وأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

وقررت المحكمة الدستورية الكويتية أيضا، موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

كما قررت «الدستورية» التأجيل إلى جلسة الأول من فبراير المقبل حتى توافي وزارة الداخلية المحكمة ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2020 وعدد الناخبين المقيدين فيها والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة للمرشحين.

وقررت المحكمة الدستورية كذلك موافاتها بأسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة ومجموع الأصوات التي حصلوا عليها وفقاً للنتائج المعلنة.

كما قررت المحكمة موافاتها بصور من جميع المحاضر التي تلقتها وزارة الداخلية من لجان الدائرة الانتخابية المشار إليها.

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد أعلنت في 10 يناير الجاري، تحديد جلسة، اليوم الأربعاء، لنظر الطعون الانتخابية في الدوائر الانتخابية الخمس.