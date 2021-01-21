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بسبب تزايد إصابات كورونا.. دبي تلغي عمليات جراحية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة الصحة في الإمارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني على الإنترنت إن قرار الإلغاء يتعلق بالعمليات الجراحية غير الضرورية.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وأوضحت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من، غد الخميس ومن الممكن تمديده بعد شهر لضمان استعداد المنشآت الصحية للتعامل مع حالات ، بحسب "رويترز".

وزادت حالات الإصابة اليومية بوباء كورونا في الإمارات لتتخطى ثلاثة آلاف منذ 12 يناير/ كانون الثاني، وواصلت الزيادة وبلغت اليوم الأربعاء 3506 حالات.

ويعتبر هذا المعدل هو الأعلى بين دول الخليج العربية حيث يقل المعدل في دول المنطقة حاليا عن 500 حالة يوميا.

ولا تقدم الإمارات تفصيلا لعدد حالات الإصابة في كل إمارة.

وكثفت الإمارات حملة التطعيم للوقاية من المرض وتهدف لإعطاء اللقاح لأكثر من نصف سكانها البالغ عددهم نحو تسعة ملايين نسمة قبل نهاية مارس آذار.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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