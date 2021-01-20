شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى: لا نريد الحرب مع إثيوبيا ولن نفرط فى أراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن السودان لا يريد خوض حرب مع إثيوبيا ولا مع أى دولة من دول الجوار الإقليمي، ولكن لن يفرط فى شبر من أراضيه.

وشدد البرهان على رغبة السودان فى الوصول إلى اتفاق يحفظ له حقوقه المشروعة ووضع العلامات على الأرض، مؤكدا أن ما قامت به القوات المسلحة هو انتشار للجيش داخل الأراضى السودانية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن البرهان استعرض ما يجرى فى الحدود الشرقية اليوم بالقيادة العامة، خلال لقاء مع الضباط برتبتى اللواء والعميد، بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، ونوابه، وعدد من قادة الوحدات والتشكيلات.

وقال البرهان إن القوات المسلحة قامت بهذه العملية بتنسيق كامل مع الجهاز السياسى فى الدولة، وحيا جهود القوات المسلحة فى الذود عن الوطن، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين، كما امتدح وقفة الشعب السودانى خلف قواته المسلحة فى حفظ تراب الوطن.