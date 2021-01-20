شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص ساعات حظر التجول فى غرب دارفور بعد هدوء الأوضاع فى الولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر والى ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، قرارا قضى بتخفيض ساعات حظر التجول الشامل فى جميع أنحاء الولاية ليكون من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي.

واستثنى القرار تحرك وتجول العاملين فى المجال الإنسانى من المنظمات والفرق والكوادر الطبية والصحية وقطاعات المياه والكهرباء والأجهزة الإعلامية خلال ساعات الحظر.

وقال الدومة إن الهدوء عاد للولاية بعد الانتشار الواسع الذى أحدثته التعزيزات العسكرية القادمة من ولايات وسط وجنوب دارفور، بعد ارتفاع وتيرة الأحداث منذ صباح السبت الماضي، وهى الأحداث التى خلفت عددا من القتلى والجرحى.