شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يهنئ بايدن: نتطلع للعمل معه للسلام والاستقرار فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، قائلا إنه يتطلع للعمل معه للسلام والاستقرار فى المنطقة والعالم، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال الرئيس الفلسطيني: مستعدون لعملية سلام شاملة وعادلة تحقق للشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أدي اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، فى حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة في البلاد وجاء القسم بعدما أدت نائبة الرئيس كامالا هاريس، اليمين الدستورية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن خلال كلمته بحفل التنصيب، إن "علينا محاربة الفكر الذى يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف، وتاريخنا مرّ بالعديد من المحطات والمصاعب والعنصرية والانقسام، ولكن مستقبل أمريكا يتطلب ما هو أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة".

وأضاف فى خطاب التنصيب: "علينا مواجهة الإرهاب المحلى.. ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم.. الخلافات يجب أن لا تقود إلى حرب شاملة".