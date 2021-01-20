مصرع 43 مهاجرا غرقا قبالة سواحل ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهر– سبوتنيك. وقالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "حادثا مأساويا هو الأول من نوعه بمنتصف البحر المتوسط خلال العام الجاري خلف 43 قتيلا على الأقل بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية أمس".

ولفتت إلى إنقاذ خفر السواحل الليبي 10 أشخاص آخرين ونقلهم إلى مدينة زوارة (120 كم غرب العاصمة طرابلس).

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وقالت المنظمة إن القارب أقلع بوقت مبكر من يوم أمس الثلاثاء من مدينة الزاوية (غرب) قبل أن ينقلب فور توقف محركه جراء حالة البحر السيئة".

ولفتت إلى أن غالبية الناجين من ساحل العاج ونيجيريا وغانا وغامبيا.

ولقي المئات حتفهم العام الماضي أثناء محاولتهم عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وهي المنطقة التي تشهد أعلى عدد من القتلى في الرحلة الواحدة في العالم.

وتخشى الأمم المتحدة أن عدد القتلى أعلى بكثير نظرا لمحدودية إمكانات مراقبة مسارات الهجرة غير الشرعية.