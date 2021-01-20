مصر تصدر بيانا بعد اتفاق طرفي الصراع الليبي على "استفتاء الدستور"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" إن جمهورية مصر العربية ترحب "بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وأضافت "تُثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.".

وذكرت الوزارة أن مصر "تتطلع لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المُقبل بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات."

وتوفق وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين، اليوم، في المدينة المصرية على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وتحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء.

كما توافقا على دعوة المفوضية العليا للانتخابات لإجراء مناقشات في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/ شباط المقبل.

وكانت الغردقة استضافت في شهر سبتمبر الماضي، اجتماعات بين وفود أمنية وعسكرية من ليبيا، لتأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي.