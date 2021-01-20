شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 4 آلاف و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 4 آلاف و332 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 264 ألفا و 647 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وذكرت الوزارة - فى بيان لها - أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 2084 حالة، فى حين يوجد 855 شخصا فى وحدات العناية المركزة، منهم 276 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 20 ألفا و299 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.