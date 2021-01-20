شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة الكويتية تعلن شرطا لتحويل الإقامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت على جميع العاملين فى القطاع الأهلى الحاصلين على مؤهلات علمية من مستوى دبلوم وما فوق باعتماد مؤهلهم العلمى قبل تحويل الإقامة.

وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة -وفقا لصحيفة الراى- أنه لتقديم الخدمات العمالية وخصوصاً خدمة تحويل العمالة، يجب تقديم معاملة اعتماد مؤهل علمى عن طريق خدمة أسهل للمؤهلات العلمية (دبلوم وما فوق) لجميع العاملين فى القطاع الأهلى.

وألغت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، أذونات عمل 1774 وافداً فى أول أسبوع من انطلاق الخدمات، من بينهم 1086 وافداً ألغى إذن عملهم بشكل نهائى للسفر، إلى جانب 127 إلغاء إذن العمل لوفاة العامل، وكذلك 561 إلغاء إذن العمل لسقوط الإقامة خارج البلاد، إلى جانب تجديد إذن عمل 10461 وافداً.

من جهة أخرى، كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن الهيئة استطاعت إنجاز 25565 معاملة خلال أول 7 أيام عمل منذ انطلاق نظامها الجديد فى 12 يناير الجارى.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الشركات المستفيدة من الخدمات منذ الإطلاق بلغ 24639 شركة، فيما بلغ عدد معاملات تسجيل مركبة مملوكة 523 معاملة منجزة، إلى جانب 4638 طباعة شهادة اعتماد توقيع على ملف، و720 طباعة شهادة بيان حالة (براءة ذمة)، و261 كشف بالعمالة المسجلة، و3301 اعتماد مؤهل علمي، و3637 تجديد اشعار عامل وطني اليا، و112 اشعار تسجيل عمالة وطنية و41 اضافة رقم هاتف مفوض بالتوقيع.