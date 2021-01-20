شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين توزع هدايا وأدوات تعقيم من كورونا على وفود معتمرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدد من المعتمرين، اليوم الأربعاء، بمبنى الرئاسة في العاصمة المقدسة مكة، من أجل الاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من تقديم الهدايا وتوزيع الأدوات الاحترازية لتعقيم وفود المعتمرين.

وقال محمد بن منصور السواط، مدير إدارة خدمات المستفيدين، إن الرئاسة خصصت إدارة خدمات المستفيدين لاستقبال المستفيدين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وطلباتهم، وتوزيع الهدايا عليهم، لخلق قنوات تواصل فعالة مع زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.



زوار رئاسة الحرمين

وأضاف السواط، أن الإدارة تقوم بتوزيع سجاد للصلاة ومصاحف مطبوعة، ومصحف مسموع على CD، وكتب تتعلق بصفة الحج والعمرة مترجمة إلى عدة لغات، وعبوات ماء زمزم المبارك، بالإضافة إلى توزيع الأدوات الاحترازية (معقمات وكمامات) خلال هذه الفترة المرتبطة بجائحة كورونا، لضمان سلامة المستفيدين.



توزيع معدات تعقيم



وفود المعتمرين

واستعرضت وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالسعودية 44 خدمة إلكترونية للراغبين في الاستفادة مما تقدمه من خدمات داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار العام وإنجاز الأمور الخدمية والإدارية والمالية لمنسوبيها بإجمالي تخطّى حاجز مليوني مستفيد، كما وفرت إدارة التحول الرقمي بالوكالة دليل الخدمات الرقمية الذي يوضح طريقة الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر الضغط على الخدمة الرقمية مباشرة أو المسح بالباركود، بحسب " واس".



توزيع الهدايا على المعتمرين

ومن خدمات دليل الخدمات الرقمية مقرأة الحرمين الشريفين، وهي مشروع عالمي لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في جميع أنحاء العالم مشافهة لمن زار الحرمين الشريفين وعن بُعد لمن كان في بلده، ومنصة منارة الحرمين الخاصة بعرض الخطب والدروس والمحاضرات الشرعية وتقديم الإرشاد والوعظ الديني وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، مع إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

ويحوي الدليل نظام الملاحة الإلكتروني في المسجد الحرام المقصد، وهو أول نظام من نوعه يخدم قاصدي المسجد الحرام يعتمد على تقنية عالية بواسطة البلوتوث، الذي يحدد موقع حامل الهاتف النقال ويتم إرشاده إلى مقصده داخل المسجد وخارجه بالربط بنظام التحديد العالمي (GPS)، كما يتيح الدليل مشاهدة البث المباشر للحرمين في جميع الأوقات والاطلاع على الإرشادات الخاصة بالحج والعمرة خطوة بخطوة ومجلة الحرمين الشريفين ومجلة منارة الحرمين وإصداراتهما الدورية.