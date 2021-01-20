شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستأنف رحلاتها الجوية إلى الإمارات بداية من 27 يناير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعودة الرحلات نحو دبى وأبوظبي الأسبوع المقبل.

ونشرت الخطوط الجوية القطرية تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: إنها "ستعيد تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارا من 27 يناير الجاري، وإلى أبوظبي في 28 من نفس الشهر".

​كما أن المسافرين من الإمارات العربية المتحدة سيتمكنون من الاتصال بأكبر شبكة في المنطقة مع أكثر من 800 رحلة أسبوعيا إلى أكثر من 120 وجهة.

من جهة أخرى، قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتى اليوم الأربعاء، إنها ستعاود تسيير رحلات مباشرة إلى الدوحة من الشهر المقبل بعد أن اتفقت الإمارات العربية المتحدة وحلفاؤها على استئناف العلاقات مع قطر هذا الشهر.

وقالت الاتحاد، المملوكة لحكومة أبوظبي، إن الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية ستعود من 15 فبراير، واستأنفت ناقلة إماراتية أخرى، العربية للطيران، الرحلات الجوية المباشرة بين الشارقة والدوحة هذا الشهر، حيث عادت كذلك الرحلات المباشرة بين قطر وكل من السعودية ومصر.