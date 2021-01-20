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ترامب ترك رسالة لبايدن فى البيت الأبيض

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القاهرة - سامية سيد -  

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ترك رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض.

وفى وقت سابق استقل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الطائرة الرئاسية متجها إلى فلوريدا مقر إقامته بعد انتهاء ولايته.

 

وقال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن ما أنجزناه كان ممتازا بكل المعايير لقد أعدنا بناء الجيش الأمريكى.

 

وأضاف فى تصريحات أخيرة قبل مغاردته إلى مقر إقامته الجديدة فى فلوريدا، اهتممنا بقدامى الجيش الذين كانوا يعانون معاملة سيئة من قبل، ولولا جائحة لحققنا أرقاما لم نكن لنراها، لقد مررنا أكبر إصلاح ضريبى فى تاريخ البلاد وأتمنى ألا يرفعوا ضرائبكم.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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