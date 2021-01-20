شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد أبوظبى تستأنف الرحلات إلى قطر من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الاتحاد للطيران الإماراتى اليوم الأربعاء، إنها ستعاود تسيير رحلات مباشرة إلى الدوحة من الشهر المقبل بعد أن اتفقت الإمارات العربية المتحدة وحلفاؤها على استئناف العلاقات مع قطر هذا الشهر.

وقالت الاتحاد، المملوكة لحكومة أبوظبي، إن الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية ستعود من 15 فبراير.

استأنفت ناقلة إماراتية أخرى، العربية للطيران، الرحلات الجوية المباشرة بين الشارقة والدوحة هذا الشهر.

عادت كذلك الرحلات المباشرة بين قطر وكل من السعودية ومصر.