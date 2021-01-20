شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعلن تعطيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التعليم الليبية اليوم إيقاف الدراسة في جميع المراحل التعليمية بدءا من 23 يناير الحالي على أن تُستأنف 6 فبراير المقبل، وذكرت فى بيان لها بحسب " واس" أنها اتخذت هذا الإجراء من الإيقاف بسبب الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة الليبية من أجل مكافحة فيروس كورونا، وأيضا من أجل أن تتخذ كل الفرق الميدانية إجراءات التقييم بالتعاون مع وزارة الصحة على جميع المدارس والمنشآت التعليمية من أجل الحفاظ على حياة الموظفين والمدرسين والطلاب، كما استثنت الوزارة امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للدور الثانى.