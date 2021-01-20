فلسطين تسجل 497 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء تسجيل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

قالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 285 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال مسؤولون أمس الثلاثاء إن الفلسطينيين يتوقعون تسلم أول دفعة من لقاح روسي للوقاية من فيروس كورونا بحلول نهاية الأسبوع.

وطلبت السلطة الفلسطينية لقاح (سبوتنيك في) الروسي على أمل تطعيم 50 ألفا من الفلسطينيين بحلول مارس بعد أن وافقت الأسبوع الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح.