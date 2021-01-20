شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 265 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر ، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة فى يوم واحد.

وأضاف فورار - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 104 آلاف و606 حالات إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2849 حالة وفاة.. مشيرا إلى أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 71 ألفا و127 حالة ، بعد شفاء 194 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.