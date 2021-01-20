شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تعلن تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 317 ألفًا و405 حالات.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 4187 حالة، كما أن عدد حالات الشفاء فى العزل المنزلى والمستشفيات بلغ 1215 حالة، ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 303 آلاف و108 حالات.