شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن تقديم 95 ألفًا و783 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 95 ألفًا و783 جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء - أن إجمالى الجرعات التى تم تقديمها حتى اليوم بلغ مليونين و161 ألفًا و150 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 21.85 جرعة لكل 100 شخص.

وأشارت إلى أن التطعيم يأتى تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتى ستساعد فى تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.